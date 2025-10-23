Emily in Paris 5 Netflix rilascia il primo teaser trailer – Video

2anews.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova avventura per Emily Cooper nella quinta stagione di Emily in Paris di cui Netflix ha rilasciato il primo teaser trailer.  Netflix ha diffuso in streaming il primo teaser trailer della quinta stagione di Emily in Paris, in cui vediamo che Emily Cooper (Lily Collins) resta nella capitale italiana ancora per un po’. Dopo . 🔗 Leggi su 2anews.it

emily in paris 5 netflix rilascia il primo teaser trailer 8211 video

© 2anews.it - Emily in Paris 5, Netflix rilascia il primo teaser trailer – Video

Argomenti simili trattati di recente

emily paris 5 netflixEmily in Paris 5, colpo di fulmine sotto il Colosseo: il trailer della serie Netflix è un inno alla dolce vita - Nel trailer di Emily in Paris 5, nuova stagione della serie, la Ville Lumière lascia spazio al fascino di Roma tra amori travolgenti, feste e nuovi inizi. Lo riporta libero.it

emily paris 5 netflixEmily in Paris 5, online il trailer della nuova stagione. Dal 18 dicembre su Netflix - Leggi su Sky TG24 l'articolo Emily in Paris 5, online il trailer della nuova stagione. tg24.sky.it scrive

emily paris 5 netflixEmily in Paris, il teaser trailer della stagione 5 [HD] - Una serie con Samuel Arnold, Lucas Bravo, Lily Collins, Philippine Leroy- Segnala mymovies.it

Cerca Video su questo argomento: Emily Paris 5 Netflix