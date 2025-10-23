Emilia-Romagna terra di Netflix | Gioia di vivere e di condividere

Antonioni, Bertolucci, Bellocchio, Zurlini, Avati, e naturalmente Fellini. Basterebbero questi nomi a rendere l’idea di come l’ Emilia-Romagna sia la culla del grande cinema italiano. Netflix è una multinazionale che però è molto attenta alle realtà locali. Insieme con i principali produttori italiani ha dato vita a una riuscita collaborazione. Nel decimo anno di vita di Netflix in Italia – la piattaforma iniziò le trasmissioni da noi nell’ottobre del 2015 –, sull’argomento abbiamo sentito tre dei principali produttori che hanno collaborato con la casa statunitense e l’attore Saul Nanni, bolognese, 26 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

