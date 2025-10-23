Emilia-Romagna terra di Netflix | Gioia di vivere e di condividere
Antonioni, Bertolucci, Bellocchio, Zurlini, Avati, e naturalmente Fellini. Basterebbero questi nomi a rendere l’idea di come l’ Emilia-Romagna sia la culla del grande cinema italiano. Netflix è una multinazionale che però è molto attenta alle realtà locali. Insieme con i principali produttori italiani ha dato vita a una riuscita collaborazione. Nel decimo anno di vita di Netflix in Italia – la piattaforma iniziò le trasmissioni da noi nell’ottobre del 2015 –, sull’argomento abbiamo sentito tre dei principali produttori che hanno collaborato con la casa statunitense e l’attore Saul Nanni, bolognese, 26 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Allerta meteo in Emilia Romagna per la giornata di domani, ecco il comunicato della Protezione Civile "Valida dalle 00:00 del 23 ottobre 2025 fino alle 00:00 del 24 ottobre 2025 Allerta ARANCIONE per vento nelle province di PC, PR, FC, RN. Allerta G - facebook.com Vai su Facebook
Carla Cenacchi ha lasciato l’Emilia Romagna per seguire l’amore fino in Perù. Quasi cinquant’anni lontano da casa, tra nuove radici e cieli diversi. «Un viaggio che non finisce mai, perché ci sono luoghi che ti restano dentro» Rivedi la puntata @orasolaretv20 - X Vai su X
Emilia-Romagna terra di Netflix: "Gioia di vivere e di condividere" - Tra le produzioni nel nostro Paese, tante sulle orme di Fellini, Bertolucci, Avati ... Si legge su msn.com
Casting in Emilia Romagna per la nuova serie targata Netflix - Bologna, 4 novembre 2024 – Sono aperti i casting in Emilia Romagna per la nuova serie targata Netflix “Icp”. ilrestodelcarlino.it scrive