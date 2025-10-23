Emilia Romagna al top La Regione ai primi posti negli investimenti europei
Classificata sempre come regione “più sviluppata” nelle risorse finanziarie delle Politiche di Coesione, la Regione Emilia Romagna ha investito in Infrastrutture per la ricerca, in Infrastrutture per la mobilità sostenibile, in Ambiente e contrasto al dissesto idrogeologico, Edilizia per l’Università e per la formazione d’eccellenza, Rigenerazione delle città, Strategie territoriali integrate, Impianti sportivi e Capacità amministrativa. Progetti, poli d’eccellenza e rigenerazioni strategiche per i cittadini dei quali solo il 6% non sono stati avviati e il 31% sono ancora in corso. Si va da grandi progetti, come quello della ‘Fondazione Tech&Food Academy – Nuovi saperi per l’agroalimentare’, a iniziative più piccole, ma non per questo secondarie, come il ripensamento di uno spazio urbano: un sottoponte, di per sé marginale, che viene reinserito nel tessuto della città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
