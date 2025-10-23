Emesso un francobollo dedicato alla canzone Con te partirò

ROMA – Poste Italiane comunica che oggi, 23 ottobre 2025, viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “le eccellenze del patrimonio culturale italiano” dedicato alla canzone “Con te partirò”, nel 30° anniversario, relativo al valore della tariffa A pari a 3,00 €. Tiratura: centosessantamila esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Bozzetto a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

