Emergenza sicurezza a Montoro | vertice in Prefettura ad Avellino

Avellinotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 ottobre 2025, nella sede della Prefettura di Avellino, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.L’incontro, presieduto dal Prefetto Rosanna Riflesso, ha visto la presenza del Questore di Avellino, dei Comandanti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

