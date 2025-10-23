Emergenza crack la Regione convoca l' Asp per verificare il rispetto della legge anti dipendenze
Una verifica sullo stato d'attuazione della legge contro le dipendenze a un anno dalla sua approvazione all'Ars. È l'obiettivo per cui il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha convocato per domani, a Palazzo d'Orléans, i dirigenti generali dei dipartimenti regionali interessati. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
