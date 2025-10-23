Elly Schlein la ‘furbata’ dell’altro big della coalizione | la mossa per toglierle la leadership
Le tensioni nel cosiddetto campo largo tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle si fanno sempre più evidenti, tanto da far sorgere un interrogativo che fino a pochi mesi fa sarebbe parso prematuro: il progetto di un’alleanza progressista è destinato a implodere? Secondo quanto riportato da Mario Ajello sul Messaggero,c’è chi avrebbe elaborato un piano preciso per superare, politicamente e mediaticamente, la segretaria del Pd Elly Schlein. Una strategia che, se confermata, mostrerebbe come la competizione interna al fronte dell’opposizione stia ormai assumendo i contorni di una sfida personale più che di una collaborazione politica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
