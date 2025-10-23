Elisabetta Gregoraci la vacanza a New York con il figlio | Mi fanno bene al cuore

Elisabetta Gregoraci non è mai stata più raggiante di così. La starletta si trova in vacanza a New York e, con i propri fan, ha condiviso scatti che la ritraggono sorridente e spensierata in giro per la Grande Mela. Il merito è tutto di un accompagnatore d’eccezione, l’uomo più importante della sua vita, l’alto e moro Nathan Falco, il figlio nato dal matrimonio con Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci, la vacanza a New York. “New York è stata perfetta con il mio gigante” scrive Elisabetta Gregoraci su Instagram. La showgirl ha condiviso con i propri numerosissimi follower una numerosa serie di scatti che la mostrano intenta a godersi la vacanza oltre oceano con il “gigante” Nathan Falco, il figlio nato dal matrimonio con Flavio Briatore, ormai un ometto, altissimo 15enne. 🔗 Leggi su Dilei.it

