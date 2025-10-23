Elisabetta Franchi slitta il processo per stalking contro la migliore amica | la stilista esulta sui social con champagne e dito medio

Quello della stilista Elisabetta Franchi ai danni della sua migliore amica ed ex consulente potrebbe non essere stato stalking. Il gup Andrea Romito ha aggiornato l’udienza per un eventuale rinvio a giudizio al prossimo 7 novembre, chiedendo alla procura di «valutare la possibilità di riqualificare il reato ». In poche parole, secondo il giudice evitare l’archiviazione del fascicolo contro Elisabetta Franchi sarebbe più probabile se l’accusa formulata fosse meno grave, come diffamazione aggravata o minacce gravi. Gli inquirenti non sono però tenuti a obbedire al consiglio del gup. La stilista, poco dopo la notizia, ha subito preso la via dei social per festeggiare quella che interpreta come una vera e propria vittoria, con tanto di dito medio e bottiglia di champagne. 🔗 Leggi su Open.online