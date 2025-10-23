Elisabetta Franchi esulta sui social con champagne e dito medio | La giustizia ha parlato e io brindo a me

Bologna, 23 ottobre 2025 – “Il gesto parla da solo. Ho vinto, ma ve ne parlerò presto”. Elisabetta Franchi, in una storia su Instagram, si è fatta un selfie con il dito medio. Poi, poco dopo, ecco un’altra storia, quando volta con una bottiglia di champagne Ruinart: “A volte si brinda in silenzio. Oggi – ieri, ndr – la giustizia ha parlato, e io brindo a me. Quando lo farò, lo farò con un comunicato ufficiale. Ma oggi. è una grande vittoria ”. La vicenda giudiziaria. Ieri, dall’aula del tribunale di Bologna, è slittata ancora una volta, a novembre, la decisione su Elisabetta Franchi, imputata in udienza preliminare per stalking ai danni dell’amica ed ex consulente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

