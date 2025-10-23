Elisabetta Cocciaretto batte in tre set Xiyu Wang a Guangzhou e accede ai quarti di finale
Elisabetta Cocciaretto fatica forse più del previsto, ritrovandosi sotto 3-1 al terzo set, ma alla fine ne esce fuori e batte la wild card cinese Xiyu Wang (n.163 al mondo) per 6-3 2-6 6-3 dopo 2 ore e 10 minuti in occasione del secondo turno del WTA 250 di Guangzhou 2025. La marchigiana, protagonista un mese fa a Shenzhen del trionfo azzurro alle Finals di BJK Cup, raggiunge così ai quarti la forte statunitense Ann Li (n.2 del seeding e n.44 del ranking) consolidando la sua posizione all’interno della top100. Avvio di partita piuttosto equilibrato, senza palle break nei primi sette giochi, ma all’ottavo tentativo è Cocciaretto a piazzare la zampata strappando il servizio a Wang e poi tenendo a zero la battuta per il 6-3 che chiude in suo favore il set inaugurale. 🔗 Leggi su Oasport.it
