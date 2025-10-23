Eligio l’ultima intervista | Non rimpiango nulla Il cappotto e la camicia non possono prendermeli

Transita davanti alla redazione col passo felpato, elegante e sobrio. Eligio Palazzetti lascia impronte di pace e non puoi fare a meno di abbracciarlo. Eligio, come vede Pesaro dalla sua nuova prospettiva? "La città ideale per me che non sono un viaggiatore". Perché? "Mi piace. Passo molte ore al porto, ora ci sono anche lavori che mi incuriosiscono come il cantiere navale e il molo nuovo sulla grande darsena. Stanno facendo molto bene, la darsena a fine anno sarà terminata. Avremo il porto turistico più bello dell’Adriatico". Il mare è sempre stata la sua passione. Come lo vive ora che ha più tempo? "Passo parecchie ore al club nautico dove aiuto il presidente nell’organizzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

