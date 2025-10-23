Elicottero tra Paderno Dugnano e Nova Milanese per ricerca anziano scomparso | VIDEO

Ricerche in corso anche con elicottero e drone dei Vigili del fuoco tra Paderno Dugnano e Nova Milanese per la scomparsa di Antonio Rignanese, un uomo di 85 anni che si è allontanato dalla sua abitazione nella mattinata di ieri, mercoledì 21 ottobre, a Nova Milanese. Ricerca anziano scomparso con elicottero e drone dei Vigili . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Elicottero tra Paderno Dugnano e Nova Milanese per ricerca anziano scomparso | VIDEO

