Elezioni regionali Josi Gerardo Della Ragione ha deciso sulla sua candidatura | il messaggio

Napolitoday.it | 23 ott 2025

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha scelto di smorzare definitivamente ogni voce su una sua possibile candidatura alle prossime elezioni regionali. Lo ha fatto con un lungo messaggio pubblicato sui social, in cui ha spiegato le ragioni della decisione, legandole al mandato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

