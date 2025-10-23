Elezioni Regionali Campania 2025 | accordo tra Udc Dc e Pensiero Popolare Italiano

Napolitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione delle elezioni Regionali in Campania, del prossimo 23 e 24 novembre, è stato siglato un importante accordo elettorale tra Unione di Centro, Democrazia Cristiana e Movimento Pensiero Popolare Italiano“La lista, che concorrerà con la denominazione ‘Unione di Centro - Democrazia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

elezioni regionali campania 2025Regionali in Campania, Cirielli e Sangiuliano: «Uniti per la vittoria». Pressing su Mastella - «Pensavano di avere già vinto le elezioni ma bisogna sempre aspettare l’esito delle urne». Segnala ilmattino.it

Elezioni Regionali in Campania: i sondaggi sorprendono, chi può emergere davvero? - Elezioni Regionali Campania 2025: i sondaggi tra le principali coalizioni e le prime rilevazioni elettorali. notizie.it scrive

elezioni regionali campania 2025Elezioni regionali 2025. Si entra nel vivo, ecco tutte le date della campagna - La Prefettura di Caserta ha diffuso la circolare con il calendario ufficiale degli adempimenti in vista delle elezioni regionali in Campania, che si terranno domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 ... Riporta casertanews.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Campania 2025