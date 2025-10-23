Elezioni regionali 2025 Partito democratico si chiude la lista Pronte Esposito e Sgambato

Casertanews.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il giorno decisivo per la chiusura della lista del Partito Democratico in vista delle elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre.Oggi pomeriggio, alle 17.30, nella sala conferenze del Ramada Naples City Center Hotel, si riunirà per la prima volta la nuova Direzione regionale del Pd. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

elezioni regionali 2025 partitoElezioni regionali 2025. Noi Moderati 'svela' i candidati: c'è l'ex consigliere di Caserta - Il partito Noi Moderati ufficializza la lista dei candidati per la circoscrizione di Caserta in vista delle prossime elezioni regionali. Riporta casertanews.it

elezioni regionali 2025 partito“Può vincere davvero”. Regionali in Campania, il dato è clamoroso: sondaggi che spiazzano tutti - La corsa verso le elezioni Regionali in Campania 2025 entra nel vivo e si fa sempre più turbolenta. Come scrive thesocialpost.it

elezioni regionali 2025 partitoElezioni Marche 2025, i risultati definitivi e i voti partito per partito - Alle regionali nelle Marche il governatore Francesco Acquaroli è stato rieletto e con il 52,4% ha sconfitto Matteo Ricci ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali 2025 Partito