Elezioni regionali 2025 Mastella sceglie il centrosinistra e attacca Martusciello | Mai nella sua stessa squadra | FOTO

Casertanews.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si infiamma la campagna elettorale in Campania a poche settimane dal voto regionale del 23 e 24 novembre. Mentre nel centrodestra si respira ottimismo per una rimonta ormai dichiarata “a portata di mano”, nel campo avverso arriva un segnale politico tutt’altro che secondario: Clemente Mastella ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

elezioni regionali 2025 mastella“Può vincere davvero”. Regionali in Campania, il dato è clamoroso: sondaggi che spiazzano tutti - La corsa verso le elezioni Regionali in Campania 2025 entra nel vivo e si fa sempre più turbolenta. Lo riporta thesocialpost.it

elezioni regionali 2025 mastellaRegionali in Campania, Cirielli e Sangiuliano: «Uniti per la vittoria». Pressing su Mastella - «Pensavano di avere già vinto le elezioni ma bisogna sempre aspettare l’esito delle urne». ilmattino.it scrive

Elezioni Regionali in Campania: i sondaggi sorprendono, chi può emergere davvero? - Elezioni Regionali Campania 2025: i sondaggi tra le principali coalizioni e le prime rilevazioni elettorali. Secondo notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali 2025 Mastella