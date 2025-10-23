Elezioni regionali 2025 De Rosa ' spinto' da Mastella Una grande lista Ecco i sindaci presenti | VIDEO
Bagno di folla e grande entusiasmo ieri sera al Panart di Carinaro per l’apertura ufficiale della campagna elettorale di Marcello De Rosa, candidato al Consiglio regionale della Campania con Noi di Centro – Mastella.L’ex presidente della Provincia di Caserta e consigliere comunale di Casapesenna. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Scopri altri approfondimenti
Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre 2025 – Voto domiciliare Si informa che, in occasione delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025, è stato pubblicato nell’apposita sezione del sito del Comune di Terrassa Padovana l’avviso relativo al voto d - facebook.com Vai su Facebook
Dopo la vittoria alle elezioni regionali in Toscana, il candidato del centro-sinistra Eugenio Giani riceve i complimenti di Elly Schlain, che lo abbraccia e lo elogia pubblicamente per il risultato ottenuto. Video @ellyesse #regionalitoscana #pd #eugeniogiani - X Vai su X
Elezioni Regionali in Campania: i sondaggi sorprendono, chi può emergere davvero? - Elezioni Regionali Campania 2025: i sondaggi tra le principali coalizioni e le prime rilevazioni elettorali. Segnala notizie.it
Regionali in Puglia, tutti i nomi già ufficializzati e le anticipazioni sulle liste. Il punto provincia per provincia - Ancora 48 ore per depositare le liste per le elezioni regionali in Puglia. quotidianodipuglia.it scrive
Elezioni regionali 2025. Si entra nel vivo, ecco tutte le date della campagna - La Prefettura di Caserta ha diffuso la circolare con il calendario ufficiale degli adempimenti in vista delle elezioni regionali in Campania, che si terranno domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 ... Lo riporta casertanews.it