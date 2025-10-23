Eintracht i tifosi attaccano Napoli con uno striscione indegno | avete visto? – FOTO

Il Napoli è chiamato a darsi quanto prima un segnale, per lasciarsi alle spalle un periodo tutt’altro che irresistibile. La sconfitta contro il PSV, pesantissima per dimensione del risultato e per una prestazione a un certo punto imbarazzante, ha aperto tante polemiche, con la squadra di Antonio Conte che nei prossimi impegni in programma nella UEFA Champions League è chiamata a svoltare per non perdere il treno almeno dei playoff. Prossima avversaria in Champions degli azzurri sarà l’ Eintracht Francoforte, incrocio a cui sono associate giuste preoccupazioni per quanto riguarda il tema dell’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Eintracht, i tifosi attaccano Napoli con uno striscione indegno: avete visto? – FOTO

News recenti che potrebbero piacerti

Bruttissimo striscione dei tifosi dell'Eintracht Francoforte che prendono di mira i napoletani ed il Ministro Piantedosi a poco più di una settimana dalla prossima sfida di Champions al Maradona - facebook.com Vai su Facebook

Eintracht, Reschke critica la Uefa: “Tifosi esclusi a Napoli, serve equità!” - X Vai su X

Striscione shock dei tifosi dell'Eintracht Francoforte: «Partenope è una p*****a e Piantedosi suo figlio» - Striscione shock dei tifosi dell'Eintracht contro il Napoli e il Ministro Piantedosi esposto durante la partita di Champions League tra la squadra di Francoforte e il Liverpool. Riporta ilmattino.it

Uefa dice 'no' all'Eintracht: niente campo neutro, si gioca a Napoli senza tifosi tedeschi - La UEFA ha respinto ufficialmente la richiesta dell’Eintracht Francoforte di spostare in campo neutro la sfida di Champions League contro il Napoli, valida per la quarta giornata della fase ... Come scrive tuttonapoli.net

Per impedire ai tifosi dell’Eintracht di andare a Napoli, l’Italia sospende Schengen (l’accusa della Faz) - L'Eintracht protesta per il divieto di trasferta nei confronti dei loro tifosi che non potranno andare a Napoli ... Segnala ilnapolista.it