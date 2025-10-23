Educazione sessuale a scuola | Valditara precisa | Mai cancellata ma distinta dalla teoria gender Si vergogni chi ha strumentalizzato tutto per fini politici

Orizzontescuola.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha smentito le accuse di eliminazione dell’educazione sessuale dai nuovi programmi scolastici. Durante la trasmissione Mattino Cinque, ha dichiarato: “È falso dire che noi abbiamo cancellato l’educazione sessuale, anzi è espressamente contemplata con tutta una serie di insegnamenti come non si faceva nemmeno prima”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

