Educazione sessuale a scuola | Valditara precisa | Mai cancellata ma distinta dalla teoria gender Si vergogni chi ha strumentalizzato tutto per fini politici
Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha smentito le accuse di eliminazione dell’educazione sessuale dai nuovi programmi scolastici. Durante la trasmissione Mattino Cinque, ha dichiarato: “È falso dire che noi abbiamo cancellato l’educazione sessuale, anzi è espressamente contemplata con tutta una serie di insegnamenti come non si faceva nemmeno prima”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
