Educazione e gioco per combattere la zanzara tigre | arriva un laboratorio per le famiglie
Letture animate, cacce agli insetti con il kit dell'esploratore e tanti altri giochi e avventure. Sono gli strumenti per giocare e imparare dedicati alla divulgazione e alla prevenzione dei rischi legati alla zanzara. Anthea in collaborazione con il Ceas del Comune di Rimini - Centro di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
