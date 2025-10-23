Editoria | Fnsi e Associazioni stampa ' solidarietà a giornalisti Dire'

Roma, 23 ott (Adnkronos) - "La Federazione nazionale della Stampa italiana e le Associazioni Stampa di Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Campania, Liguria e Sardegna sono a fianco dei giornalisti della Dire in sciopero anche oggi per protestare contro i pagamenti a singhiozzo degli stipendi, situazione che sta mettendo in serie difficoltà i lavoratori e le loro famiglie". E' quanto si legge in una nota. "Conosciamo le difficoltà dell'azienda, ma ribadiamo all'editore Stefano Valore che non può scaricare sulla redazione i propri oneri e che deve subito saldare gli stipendi arretrati e garantire la regolarità dei prossimi pagamenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Editoria: Fnsi e Associazioni stampa, 'solidarietà a giornalisti Dire'

