Edgecombe esordio da sogno | 34 punti al debutto e i Sixers vincono a Boston Ok Bucks Jazz e Suns

Il rookie dei 76ers sorprende nella prima partita in Nba, è il miglior punteggio dai tempi di Chamberlein. New York batte Cleveland, successi per Milwaukee, Chicago e Memphis nella prima giornata; 41 punti di Edwards e Minnesota piega Portland . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Edgecombe, esordio da sogno: 34 punti al debutto e i Sixers vincono a Boston. Ok Bucks, Jazz e Suns

