Ecosistemi Italia nuovo partner dell' Avellino Basket

Si arricchisce la squadra dei partner del Gruppo Lombardi Avellino Basket:Ecosistemi Italia entra ufficialmente a far parte del progetto biancoverde. L’azienda, punto di riferimento nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, condivide con il club irpino una visione. 🔗 Leggi su Today.it

