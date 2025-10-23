Ecosistemi Italia nuovo partner dell' Avellino Basket

Today.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si arricchisce la squadra dei partner del Gruppo Lombardi Avellino Basket:Ecosistemi Italia entra ufficialmente a far parte del progetto biancoverde. L’azienda, punto di riferimento nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, condivide con il club irpino una visione. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

ecosistemi italia nuovo partnerBusiness Angel in Italia, come colmare il divario negli investimenti privati nelle startup? - Debutta in Italia il primo summit nazionale dedicato ai Business Angel: formazione, networking e cultura dell'investimento per colmare il gap europeo. money.it scrive

ecosistemi italia nuovo partnerInnovazione nelle scienze della vita: i gap dell’Italia e come colmarli - Il nuovo indice TEHA Life Sciences Innosystem fotografa la posizione italiana nell’innovazione delle Scienze della Vita, tra risultati promettenti e debolezze strutturali su capitale umano e investime ... Lo riporta agendadigitale.eu

ecosistemi italia nuovo partnerUn ecosistema per crescere insieme - Si è conclusa con successo la migrazione delle concessioni Microgame e Playmatika sulla piattaforma unificata Betpassion. Da agimeg.it

Cerca Video su questo argomento: Ecosistemi Italia Nuovo Partner