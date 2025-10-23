Ecografie e controlli gratuiti in piazza per la Giornata veronese del Fegato
Sabato, 25 ottobre, Piazza Brà diventerà il cuore della prevenzione con la Giornata veronese del Fegato, un’iniziativa promossa dalla Liver Unit dell’Aoui di Verona per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della diagnosi precoce e dei corretti stili di vita. Medici specialisti e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
