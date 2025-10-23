Ecco qual è una delle malattie polmonari più diffuse dopo l' asma e come si cura
Pubblicati sul New England Journal of Medicine i risultati dello studio internazionale ASPEN: l'innovativo trattamento riduce infiammazione e riacutizzazioni nei pazienti. Il professor Francesco Blasi: "Una svolta per una malattia ancora senza terapie specifiche".
Qual è il legame tra il colesterolo e le malattie oculari? Il colesterolo alto può influenzare indirettamente la salute degli occhi in diversi modi. • degenerazione maculare • aterosclerosi • cataratta • xantelasmi
Fibrosi polmonare idiopatica: una nuova classificazione delle interstiziopatie polmonari
MALATTIE POLMONARI: RARE, MA NON TROPPO - Quando si ha a che fare con malattie rare, da una parte i medici faticano a riconoscerle, dall'altra chi ne soffre, spesso, non si sente assistito a dovere.
Fibrosi polmonare: quali sono i fattori di rischio e cosa si può fare. La fibrosi polmonare è una malattia cronica progressiva, in cui i polmoni si riempono di tessuto fibroso fino a toglie letteralmente il fiato al paziente.