Ecco l' ultima verità | il report Oms sparito? Serviva a elogiare l' Italia
La narrazione della pandemia a cui siamo stati abituati sta prendendo una forma diversa, demolita da nuovi documenti e soprattutto dalle audizioni in commissione Covid, dove una parte del mondo scientifico finalmente ha il coraggio di dire che molte cose non hanno funzionato, mentre qualcun altro come l’epidemiologo schieratosi con il Pd Pier Luigi Lopalco ha rivelato che dietro il silenzio di alcuni suoi colleghi si nasconde la paura dei tribunali, delle querele, dei fascicoli che possono tornare a galla come ordigni inesplosi. Tra le nuove carte che riscrivono la storia del Covid c’è senza dubbio la sentenza del tribunale del Lavoro di Ginevra a cui si è rivolto l’ormai ex ricercatore Oms Francesco Zambon, autore del famoso rapporto Oms sulla «gestione caotica e creativa» dell’Italia ritirato frettolosamente e risarcito con 25mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
ESCLUSIVO | Così il report Oms italiano sparì su ordine di Pechino - Un documento inedito rivela: il dossier del 2020 che imbarazzava l'Italia fu ritirato su richiesta della sede cinese, non dall'ex numero 2 Guerra. Segnala ilgiornale.it
Fumo, report Oms: un adulto su 5 è ancora dipendente dal tabacco - Dal 2010, il numero di persone che fanno uso di tabacco è diminuito di 120 milioni, con un calo del 27% in termini relativi". rainews.it scrive