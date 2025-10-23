Ecco il tesoro del Collegio Raffaello Così risplende il pozzo del Settecento

La valorizzazione in chiave turistica del Collegio Raffaello parte del pozzo del 1710 recentemente riscoperto, e ancora attivo, all’interno dell’edificio. Ieri, il Legato Albani ha inaugurato il restauro della sala che lo ospita, accessibile dal cortile, la targa apposta al suo esterno e la nuova illuminazione, che lo renderà ben visibile e visitabile ogni giorno. Tale pozzo è uno dei recenti ritrovamenti effettuati tra i vari piani del palazzo e che il presidente Giorgio Londei intende rendere visitabili nei prossimi mesi: "Dopo tanto tempo, il centro storico, che è già vivo di per sé, riscopre delle bellezze - commenta -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

