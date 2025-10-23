Ecco il pastore di comunità per proteggere gli allevamenti dai grandi predatori
Da ormai diversi anni la Provincia di Sondrio porta avanti azioni concrete di supporto agli allevatori locali, al fine di minimizzare i danni causati da grandi carnivori agli allevamenti provinciali, incentivando e sostenendo in particolare l'applicazione delle misure di prevenzione.Nell’aprile. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
