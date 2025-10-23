Ecco il pastore di comunità per proteggere gli allevamenti dai grandi predatori

Sondriotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da ormai diversi anni la Provincia di Sondrio porta avanti azioni concrete di supporto agli allevatori locali, al fine di minimizzare i danni causati da grandi carnivori agli allevamenti provinciali, incentivando e sostenendo in particolare l'applicazione delle misure di prevenzione.Nell’aprile. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

pastore comunit224 proteggere allevamentiIl pastore ’Blitz’ entra in servizio - L’allevamento de ’I Guardiani della Luna’ di Soliera Apuana, struttura di avanguardia nell’allevamento e addestramento cinofilo della razza ’Malinois’ ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pastore Comunit224 Proteggere Allevamenti