A poche settimane dall'esordio in passerella, la prima campagna firmata da Pierpaolo Piccioli per Balenciaga è finalmente qui. E, come spesso accade quando la moda cambia voce, le opinioni si dividono. Come per Demna da Gucci e Matthieu Blazy da Chanel, le aspettative in questa stagione di debutti sono altissime. Ma cosa succede quando il risultato non coincide con ciò che il pubblico si immaginava? Non necessariamente più bello o più brutto, soltanto diverso. Forse la questione non è stabilire se funzioni o meno, ma comprendere se si è disposti a vedere una Maison come Balenciaga cambiare ancora una volta direzione.

Ecco com'è la nuova donna Balenciaga (appena sveglia)