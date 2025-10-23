Ecco come Andrea Iervolino sta portando il cibo al cinema

. Scopri come un progetto londinese trasforma il cibo in cinema, unendo persone, storie e valori universali in un’esperienza unica e coinvolgente. Andrea Iervolino, noto produttore cinematografico internazionale e attuale Presidente di Mercato Metropolitano, ha lanciato il documentario The Unknown Chefs, prima produzione completa di Mercato Metropolitano Studios, la nuova branca creativa che intreccia gastronomia, arte, cinema e impegno sociale. Trasformare un luogo in missione collettiva. “Quando ho assunto la presidenza di Mercato Metropolitano – spiega Iervolino – ho voluto trasformare un luogo straordinario in una missione collettiva. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Ecco come Andrea Iervolino sta portando il cibo al cinema

Approfondisci con queste news

Annunciato da The Andrea Iervolino Company AI, il film porta la firma di FellinAI, entità digitale creata per raccogliere l’eredità visionaria del grande cinema europeo. Al centro, un futuro in cui solo l’1% dell’umanità lavora, mentre gli altri vivono nella libertà gar - facebook.com Vai su Facebook

Festival di Ferrara 2025, Andrea Iervolino premiato per il Made in Italy nel mondo attraverso il cinema - In occasione della decima edizione del Ferrara Film Festival, in programma dal 20 al 28 settembre, sarà conferito un riconoscimento speciale ad Andrea ... Segnala ciakmagazine.it

Andrea Iervolino annuncia il film 'Armani - The King of Fashion' - Con una scelta di sobrietà e delicatezza, il produttore Andrea Iervolino ha annunciato ufficialmente la produzione del film "Armani - ansa.it scrive

Andrea Iervolino all'incontro tra Papa Leone XIV e il primo ministro della Dominica: «Un onore essere presente. L’arte e la cultura hanno una missione fondamentale» - Andrea Iervolino è stato presente in Vaticano durante l'incontro ufficiale tra Papa Leone XIV e il Primo Ministro della Dominica Roosevelt Skerrit. Segnala ilmessaggero.it