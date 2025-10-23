Eccellenza per le cure oncologiche | riconoscimento per il Policlinico
L’European society for Medical oncology (Esmo) ha rinnovato al Policlinico Paolo Giaccone il riconoscimento come “Esmo Designated Centre of Integrated Oncology and Palliative Care”, per il triennio 2026-2028. “Viene confermata l’eccellenza nel campo dell’oncologia integrata e dell’assistenza al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Feltre polo d'eccellenza per le cure palliative. Il dottor Marco Mazza sarà il nuovo primario - facebook.com Vai su Facebook
Premio De Sanctis a 8 eccellenze scientifiche - Un riconoscimento all'eccellenza scientifica che si trasforma in cura, speranza e futuro: è la prima edizione del Premio De Sanctis per la Ricerca, promosso dalla Fondazione De Sanctis in collaborazio ... Segnala ansa.it
Sammy Basso alla memoria, ma anche Burioni e Garattini: nasce il premio De Sanctis per la Ricerca, 8 riconoscimenti alla Sapienza - Il riconoscimento all'eccellenza scientifica: ci sono anche Maurizio D'Incalci di Humanitas, la professoressa di Ginecologia Domenica Lorusso, la ricercatrice del Cnr Giovanna Lattanzi, il Pta Lab del ... Secondo roma.corriere.it
Certificazione europea per le cure simultanee - Ancora un bel riconoscimento per la sanità pratese ed in particolare per l’ambulatorio delle cure simultanee, attivo all’ospedale Santo ... Secondo msn.com