Eccellenza per le cure oncologiche | riconoscimento per il Policlinico

Palermotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’European society for Medical oncology (Esmo) ha rinnovato al Policlinico Paolo Giaccone il riconoscimento come “Esmo Designated Centre of Integrated Oncology and Palliative Care”, per il triennio 2026-2028. “Viene confermata l’eccellenza nel campo dell’oncologia integrata e dell’assistenza al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

eccellenza cure oncologiche riconoscimentoPremio De Sanctis a 8 eccellenze scientifiche - Un riconoscimento all'eccellenza scientifica che si trasforma in cura, speranza e futuro: è la prima edizione del Premio De Sanctis per la Ricerca, promosso dalla Fondazione De Sanctis in collaborazio ... Segnala ansa.it

eccellenza cure oncologiche riconoscimentoSammy Basso alla memoria, ma anche Burioni e Garattini: nasce il premio De Sanctis per la Ricerca, 8 riconoscimenti alla Sapienza - Il riconoscimento all'eccellenza scientifica: ci sono anche Maurizio D'Incalci di Humanitas, la professoressa di Ginecologia Domenica Lorusso, la ricercatrice del Cnr Giovanna Lattanzi, il Pta Lab del ... Secondo roma.corriere.it

eccellenza cure oncologiche riconoscimentoCertificazione europea per le cure simultanee - Ancora un bel riconoscimento per la sanità pratese ed in particolare per l’ambulatorio delle cure simultanee, attivo all’ospedale Santo ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Eccellenza Cure Oncologiche Riconoscimento