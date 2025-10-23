Eccellenza col sorriso il debutto del neoacquisto Fcr Lambertini subito in palla | Voglio dimostrare quanto valgo
Venni, vidi, vinsi. È bastata una manciata di giorni al neoacquisto Filippo Lambertini per calarsi con profitto nella realtà Fcr. Il 23enne difensore centrale cesenate, scuola Cavalluccio e trascorsi, tra le altre, con Vis Pesaro (Berretti), Reggiana (Primavera 2) e Foligno (serie D), ha debuttato dal 1’ nel match di Eccellenza che, domenica, ha visto i forlivesi superare 2-1 il Solarolo all’Antistadio. "Cominciare con una vittoria è stata la cosa migliore che potesse capitarmi", scandisce il numero 5 biancorosso. Che è subito entrato nelle grazie di mister Daniele Mordini, col quale "c’è grande sintonia tatticamente e umanamente". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
