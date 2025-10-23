Eboli Gargiulo Coloniali è Azienda Storica ai Campania Food Awards 2025

Una storia che attraversa generazioni e tiene insieme coraggio, mestiere e radici: a Eboli, Gargiulo Coloniali riceve il Premio Speciale Azienda Storica ai Campania Food Awards 2025. Un segno di stima per un cammino iniziato nel 1966 e oggi più vivo che mai. L’eccellenza riconosciuta ai Campania Food Awards 2025 Il Premio Speciale Azienda Storica . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

