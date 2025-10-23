È uno schifo Garlasco Andrea Sempio sconvolto dopo l’uscita di cose ‘morbose’ | Una mancanza di rispetto

Un’intervista lunga, densa, quasi un fiume in piena, quella rilasciata da Andrea Sempio a Chi l’ha visto. Il 37enne, oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, è tornato a parlare davanti alle telecamere di Federica Sciarelli, cercando di chiarire la sua posizione dopo le nuove svolte investigative che hanno riaperto il caso di Garlasco. Dal fascicolo per corruzione a carico dell’allora pm di Pavia alle ultime rivelazioni di un presunto testimone pronto a smentire il suo alibi, Sempio si è difeso punto per punto, sostenendo di non avere nulla da nascondere. Il giovane, amico del fratello di Chiara, è oggi al centro di un’indagine che ruota attorno a un particolare chiave: il Dna trovato sotto le unghie della vittima. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

garlasco - X Vai su X

Non solo Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati a Falsissimo di Fabrizio Corona parla anche di politica e tv e attacca Giorgia Meloni - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco/ Genitori Andrea Sempio: “Basta accuse, sono tutte cavolate! I 40.000 euro…” - A Quarto Grado si parla del delitto di Garlasco, con l'intervista ai genitori di Andrea Sempio, visibilmente provati dopo le ultime notizie Ampio spazio, come prevedibile, ieri al caso di Garlasco ... Lo riporta ilsussidiario.net

Andrea Sempio, la madre Daniela Ferrari: «Uno schifo le accuse contro noi e il dottor Venditti. Non dobbiamo spiegare niente agli italiani» - A rivolgersi al Guardasigilli Carlo Nordio è l'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario ... Si legge su leggo.it

Garlasco, Venditti: «Mai preso soldi, offeso come uomo e magistrato». E difende Andrea Sempio a Quarto Grado - Nella prima inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, Venditti chiese e ottenne per due volte l'archiviazione per Sempio, l'amico del fratello della ragazza uccisa il 13 agosto 2007, indagato dalla ... ilgazzettino.it scrive