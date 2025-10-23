È tempo di funghi | Vanno conosciuti per evitare rischi

Sono giorni in cui i boschi si popolano. L’autunno è tempo di funghi. Ma attenzione. Perché il rischio di casi di intossicazione dovuti al consumo di funghi tossici, mal conservati, poco cotti o addirittura crudi non deve essere sottovalutato. L’Azienda Usl Toscana nord ovest invita la cittadinanza alla massima prudenza e ricorda l’importanza di seguire le indicazioni degli esperti micologi per raccogliere e consumare i funghi in sicurezza. "Le regole per una raccolta sicura – spiegano dal dipartimento della prevenzione – sono poche ma fondamentali: utilizzare contenitori adeguati, come canestri, evitando sacchetti di plastica che favoriscono la fermentazione e la tossicità; raccogliere solo esemplari interi e in buono stato, evitando quelli troppo giovani o troppo maturi, facilmente confondibili con specie velenose; consumare i funghi ben cotti, in quantità moderate e a pasti distanziati (è sconsigliata la somministrazione a bambini, anziani o persone fragili); in caso di dubbio, non consumare". 🔗 Leggi su Lanazione.it

