E non scappare mai - di Annalisa Cuzzocrea

Presentazione del libro "E non scappare mai" di Annalisa Cuzzocrea
Una riflessione potente e necessaria sull'impegno, la politica e la libertà femminile.
Una voce autorevole, una donna che non arretra.
Martedì 28 Ottobre alla ore 17 presso la libreria "Centrolibro Scandicci" Piazzale della Resistenza.

Oggi E non scappare mai è finalmente a Firenze, alle 17:30 alla Biblioteca delle Oblate con Wlodek Goldkorn. Domani a Sesto

Annalisa Cuzzocrea: la scienza e il pensiero magico - Io ho portato quel poco che potevo: il bisogno di chi si ammala di sapere cosa sta accadendo al proprio corpo.