È nata la Compagnia del Gusto Il ceo Ettore Nicoletto | Investiamo nei settori ittico vinicolo e gastronomico

Parola d'ordine: eccellenze enogastronomiche. Ma anche salubrità, sostenibilità e un modello finanziario innovativo e flessibile. L'obiettivo è raggiungere i 200 milioni di fatturato in cinque anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

