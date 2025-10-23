È morto Nerino Grassi | il presidente e fondatore di Golden Lady Aveva 94 anni

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'imprenditore aveva creato l'azienda nel 1966 con la moglie. I funerali si terranno sabato alle 9:30 aCastiglione delle Stiviere (Mantova), il suo paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

