È morto Nerino Grassi | il presidente e fondatore di Golden Lady Aveva 94 anni
L'imprenditore aveva creato l'azienda nel 1966 con la moglie. I funerali si terranno sabato alle 9:30 aCastiglione delle Stiviere (Mantova), il suo paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
