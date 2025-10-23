E’ morto Nerino Grassi fondatore di Golden Lady

Addio al fondatore di Golden Lady, Nerino Grassi si è spento a 94 anni: aveva fondato l'azienda nel 1966. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - E’ morto Nerino Grassi, fondatore di Golden Lady

