È morto Nerino Grassi fondatore di Golden Lady

L’industria e l’imprenditoria italiane perdono una delle figure più rilevanti. Nerino Grassi, presidente e fondatore di Golden Lady, è morto all’età di 94 anni. Il decesso, avvenuto nella sua abitazione di Castiglione delle Stiviere (Mantova), risale a mercoledì 22 ottobre. A darne notizia è stata l’azienda con un comunicato diffuso in mattinata dalla Gazzetta di Mantova. «Con visione imprenditoriale, determinazione e dedizione, ha saputo trasformare una realtà locale in un gruppo industriale di riferimento a livello internazionale nel settore della calzetteria», si legge nella nota. « Figura carismatica e punto di riferimento non solo per la propria famiglia e per i suoi collaboratori, ma per l’intero distretto industriale, lascia un’impronta indelebile nell’impresa italiana». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - È morto Nerino Grassi, fondatore di Golden Lady

News recenti che potrebbero piacerti

L'ex atleta nero della Nfl Doug Martin è morto dopo una colluttazione con la polizia. Ha perso i sensi dopo essere stato arrestato a Oakland, in California. Sconosciuta la causa della morte. È stata disposta l'autopsia. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

È morto D'Angelo, il Messia Nero del soul https://rockol.it/news-754723/d-angelo-morto-51-anni-soul-causa-morte-cancro-pancreas… - X Vai su X

Morto Nerino Grassi, presidente di Golden Lady aveva 94 anni. L'azienda fondata con la moglie nel 1966 - Si è spento ieri a 94 anni, nella sua casa di Castiglione delle Stiviere (Mantova), l'imprenditore Nerino Grassi, presidente e fondatore della Golden Lady, tra le ... Scrive leggo.it

Morto Nerino Grassi a Mantova: il fondatore di Golden Lady - E’ morto Nerino Grassi: il mondo dell’imprenditoria mantovana dà l’addio a uno dei suoi grandi protagonisti. Riporta alphabetcity.it

Addio al signore delle calze, morto Nerino Grassi, presidente e fondatore di Golden Lady - Aveva creato l'azienda nel 1966 con la moglie, ha saputo trasformare una realtà locale in un gruppo industriale di riferimento a livello internazionale nel ... Lo riporta repubblica.it