È morto Nerino Grassi fondatore di Golden Lady

L’industria e l’imprenditoria italiane perdono una delle figure più rilevanti. Nerino Grassi, presidente e fondatore di Golden Lady, è morto all’età di 94 anni. Il decesso, avvenuto nella sua abitazione di Castiglione delle Stiviere (Mantova), risale a mercoledì 22 ottobre. A darne notizia è stata l’azienda con un comunicato diffuso in mattinata dalla Gazzetta di Mantova. «Con visione imprenditoriale, determinazione e dedizione, ha saputo trasformare una realtà locale in un gruppo industriale di riferimento a livello internazionale nel settore della calzetteria», si legge nella nota. « Figura carismatica e punto di riferimento non solo per la propria famiglia e per i suoi collaboratori, ma per l’intero distretto industriale, lascia un’impronta indelebile nell’impresa italiana». 🔗 Leggi su Lettera43.it

