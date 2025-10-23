È morto ' Mido' il buttafuori vittima di un agguato sull' Ostiense È ancora caccia ai killer

È morto Mohamed Elwakil, il buttafuori conosciuto come 'Mido', rimasto vittima di un agguato sull'Ostiense lo scorso maggio, all'altezza di Vitinia. La sua Smart fu crivellata di colpi. Chi ha sparato voleva far fuori 'Mido' e ci è riuscito. L'obiettivo era lui e solo lui. L'agguato. 🔗 Leggi su Romatoday.it