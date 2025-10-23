È morto Luigi Martini

È morto a Roma Luigi Nicolas Martini, per tutti Gigi. Attore e content creator romano, l'artista aveva 31 anni. La notizia della morte è arrivata online, sui social dei The CereBros, creator che ricordano l'amico con dolore e affetto: "Oggi un pezzo di noi va via per sempre".Chi era Gigi. 🔗 Leggi su Romatoday.it