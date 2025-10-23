È morto Luigi Martini
È morto a Roma Luigi Nicolas Martini, per tutti Gigi. Attore e content creator romano, l'artista aveva 31 anni. La notizia della morte è arrivata online, sui social dei The CereBros, creator che ricordano l'amico con dolore e affetto: "Oggi un pezzo di noi va via per sempre".Chi era Gigi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Luigi Martini morto a 31 anni, l'attore stroncato dalla malattia: «Credevo fosse una botta di sonno, era un tumore al cervello»
Purtroppo Stefano 'Luigi' Cena non ce l'ha fatta È morto dopo quattro giorni di coma
Luigi Martini morto a 31 anni, l'attore stroncato dalla malattia: «Credevo fosse una botta di sonno, era un tumore al cervello» - La battuta pronta anche nell'annunciare la malattia, mentre pronti non erano a salutarlo quanti ...
Morto Luigi Nicolas Martini a Roma: ci lascia a trentun anni l'amato attore, creator e scrittore - Arrivata così la notizia: online, di botta, come un pugno nello stomaco.