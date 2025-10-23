È morto Franco Reviglio l’ex ministro e presidente di Eni che segnò l’economia italiana

Economista e docente universitario, fu ministro del Bilancio e delle Finanze e alla guida di Eni. I funerali si terranno sabato. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - È morto Franco Reviglio, l’ex ministro e presidente di Eni che segnò l’economia italiana

Addio al padre dello scontrino fiscale. E' morto a 90 anni Franco Reviglio - Nato a Torino nel 1935, è ricordato per la lotta all'evasione fiscale e per una generazione di economisti a lui legati, i "Reviglio boys" ... Lo riporta rainews.it