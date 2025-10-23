È molto difficile This is me Lorella Cuccarini in lacrime | il suo dolore condiviso con il pubblico

News TV. La puntata di mercoledì 22 ottobre di This Is Me ha visto come protagonista Lorella Cuccarini, figura centrale del panorama televisivo italiano. L’evento, condotto da Silvia Toffanin, è stato ideato per celebrare i quarant’anni di carriera dell’artista, ripercorrendo le tappe più significative della sua esperienza sul piccolo schermo, dagli esordi fino al ruolo attuale di insegnante presso la scuola di Maria De Filippi. Leggi anche: “A Mediaset mi chiedevano questo”. Barbara D’Urso, finalmente la verità: lo sfogo Leggi anche: Carlo Conti, la scelta dei due co-conduttori per Sanremo: “Ma così che trio, insieme è il delirio” Lorella Cuccarini protagonista di This Is Me. 🔗 Leggi su Tvzap.it

