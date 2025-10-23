È molto difficile This is me Lorella Cuccarini in lacrime | il suo dolore condiviso con il pubblico Silvia Toffanin commossa

Mercoledì 22 ottobre la protagonista di This Is Me è Lorella Cuccarini, che torna davanti alle telecamere in un’occasione molto speciale. Silvia Toffanin ha scelto di dedicarle una serata interamente costruita per celebrare i quarant’anni di carriera di una delle figure più amate della televisione italiana, ripercorrendo con lei un viaggio che parte dagli esordi fino all’attuale ruolo di insegnante nella scuola di Maria De Filippi. L’artista, emozionata e riconoscente, ha raccontato come il suo percorso continui a evolversi attraverso i giovani di Amici, ai quali trasmette passione e professionalità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it