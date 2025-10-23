È la zucca più spaventosa mai vista | la lanterna che riproduce il suono delle notifiche di Slack diventa virale su TikTok – VIDEO

Guy Dupont ha progettato una zucca tecnologica chiamata “Slack-o-lantern” per spaventare i vicini che lavorano nel settore tech. La zucca ha il volto intagliato con il logo di Slack (piattaforma di produttività che unisce chat, messaggi diretti, file e altre app in un unico spazio, ndr) ed è dotata di un sensore di movimento collegato a un altoparlante, che riproduce il suono della notifica quando qualcuno passa davanti. Dupont ha condiviso il progetto in un video su TikTok il 20 ottobre 2025, ottenendo 3,1 milioni di visualizzazioni. “Cammineranno lì pensando di aver finito per la giornata e poi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

