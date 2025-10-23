È la Manovra delle promesse tradite per la Lega | la legge Fornero resta e la flat tax per tutti è sparita

Erano due dei cavalli di battaglia della Lega alle ultime elezioni: cancellare o "superare" la riforma Fornero sulle pensioni, e introdurre la flat tax per tutti. Con la legge di bilancio 2026 entrambe le promesse sono tradite. La legge Fornero è non solo confermata, ma rinforzata, cancellando Quota 103 e Opzione donna. La flat tax resta limitata, uguale allo scorso anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

