E’ il giorno del Consiglio europeo | asset russi difesa e ambiente i nodi da sciogliere

(Adnkronos) – Oggi giovedì 23 ottobre i 27 capi di Stato e di governo dell'Ue si riuniranno a Bruxelles per il Consiglio europeo, con un'agenda molto fitta che prolungherà i lavori probabilmente fino a ben dopo l'ora di cena. L'obiettivo del presidente Antonio Costa è quello di concentrare i lavori nella sola giornata di oggi, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

CONSIGLIO COMUNALE DI POLICORO APPROVA ORDINI DEL GIORNO SU CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DELL’IMMOBILE EX STELLA MARIS, ITI METAPONTINO E PATTO AMICIZIA TRA POLICORO E ARCHEA OLYMPIA - X Vai su X

Ordine del Giorno del Consiglio Comunale del lunedì 20 ottobre 2025 N. OGGETTO 1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE; 2) APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2024 AI SENSI DELL'ART.11 - BIS DEL D.LGS. N.1 - facebook.com Vai su Facebook

Consiglio europeo, oggi il vertice. Dai beni russi al Green Deal: i temi sul tavolo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Consiglio europeo, oggi il vertice. Si legge su tg24.sky.it

E' il giorno del Consiglio europeo: asset russi, difesa e ambiente i nodi da sciogliere - L'obiettivo del presidente Costa è quello di concentrare i lavori in un giorno Oggi giovedì 23 ott ... Riporta msn.com