E Dio disse | partorirai con dolore

Scrivo queste poche righe mentre tra le braccia stringo con forza forse eccessiva mio figlio di appena tre mesi. Lui non si ribella, é un bambino paziente e si sta abituando ad avere una madre attempata e troppo innamorata di lui.Scrivo queste righe perché mi ero ripromessa di farlo prima di.

